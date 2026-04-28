Charles dringt aan op westerse eenheid in toespraak Congres VS

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 23:41
WASHINGTON (ANP) - De Britse koning Charles III heeft de Verenigde Staten erop aangedrongen om standvastig te blijven met hun westerse bondgenoten, nu de spanningen rond Iran en Oekraïne de trans-Atlantische betrekkingen dreigen te ondermijnen. "De uitdagingen waar we voor staan zijn te groot voor één enkel land om alleen te dragen", zei hij onder meer in een zeldzame toespraak tot het Amerikaanse Congres.
Charles sprak ook over klimaatverandering, de noodzaak van beperkingen op de presidentiële macht, het belang van de NAVO en de verdediging van Oekraïne - wat gevoelige kwesties zijn voor de Republikeinen. Hij zei niets over de spanningen tussen president Donald Trump en de Britse premier Keir Starmer en benadrukte dat het bondgenootschap tussen de twee landen "uit conflicten is ontstaan, maar daardoor niet minder sterk is".
Trump had Groot-Brittannië eerder geprezen als Amerika's nauwste bondgenoot toen hij Charles en koningin Camilla verwelkomde in het Witte Huis voor een vierdaags staatsbezoek.
