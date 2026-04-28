Nieuwe verkiezingen Kosovo omdat parlement geen president kiest

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 1:14
PRISTINA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De diep verdeelde parlementsleden van Kosovo zijn er dinsdag niet in geslaagd een president te kiezen. Daardoor stevent het land af op een derde verkiezing in iets meer dan een jaar tijd.
"Deze sessie markeerde het einde van deze zittingsperiode. De verkiezingen zullen worden uitgeschreven binnen de grondwettelijke termijn van 45 dagen", zei parlementsvoorzitter Albulena Haxhiu tegen de volksvertegenwoordigers.
Bij de vorige verkiezingen in december haalde de partij van premier Albin Kurti 51 procent van de stemmen. Kurti slaagde er echter niet in om vóór de deadline van middernacht voldoende bondgenoten in het parlement te vinden die zijn kandidaat voor het presidentschap wilden steunen.
Kosovo worstelt al twee jaar met constitutionele geschillen en juridische procedures bij het Hooggerechtshof. De politieke impasse belemmert de hervormingsinspanningen die cruciaal zijn voor de ambities van de Balkanstaat om toe te treden tot de Europese Unie.
