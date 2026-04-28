Rotterdamse ondernemer Van der Vorm (67) overleden

ROTTERDAM (ANP) - Voormalig topman van investeringsmaatschappij HAL Martijn van der Vorm is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Van der Vorm was 21 jaar voorzitter van de raad van bestuur en tot mei 2025 voorzitter van de raad van commissarissen.

"Met zijn ondernemende en creatieve geest, leiderschap en oog voor detail, maar ook altijd voor de mens achter de getallen, heeft hij een opmerkelijke en langetermijnbijdrage geleverd aan het succes van HAL, onze bedrijven en alle collega's", schrijft HAL op de website. "Zijn DNA, bescheidenheid en onafhankelijke spirit zijn diep verankerd in HAL."

Van der Vorm stond ook bekend als weldoener, vooral in Rotterdam. Met de tientallen miljoenen uit de door hem opgerichte stichting Droom en Daad werden projecten in Rotterdam zoals het Depot van Boijmans, museum Fenix en het onlangs heropende Nederlands Fotomuseum gerealiseerd. Ook betaalt de stichting miljoenen mee aan de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen.