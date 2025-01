China belooft hulp aan WHO na terugtrekking VS

China belooft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hulp nu de Amerikaanse president Donald Trump de VS uit de VN-organisatie terugtrekt. Hij deed dat in zijn eerste ambtstermijn in 2020 ook al toen hij kritiek had op het coronabeleid van de organisatie.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het de WHO "blijft steunen om de verantwoordelijkheden die ze heeft na te komen".

China zegt ook bezorgd te zijn over de aankondiging van het vertrek van de Verenigde Staten uit het internationale klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Trump bevestigde kort na zijn inauguratie dat zijn land het akkoord opzegt. Hij deed dat ook al in zijn eerste ambtstermijn.