Fors meer muskus- en beverratten gevangen door hoogwater

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse waterschappen hebben vorig jaar flink meer muskus- en beverratten gevangen. Ze spoorden ruim 65.000 muskusratten op, een stijging van 29 procent. Bij de beverratten steeg het aantal gevangen exemplaren met 13 procent tot meer dan 1860, meldt de Unie van Waterschappen (UvW).

Volgens de unie droegen de hoge waterstanden in de winter en het voorjaar in grote mate bij aan de toename van gevangen muskus- en beverratten. Vooral vanuit Duitsland stroomden meer knaagdieren binnen, die door het hoge water hun holen niet meer konden bereiken en vervolgens stroomafwaarts in Nederland vaste grond zochten. De waterschappen vingen de meeste dieren dan ook in het grensgebied, zegt de UvW.

Muskus- en beverratten worden opgespoord, omdat ze schade aan dijken en waterwegen kunnen veroorzaken door holen en gangenstelsels te graven. Daardoor kunnen dijken en kades verzakken en in het ergste geval doorbreken. Ook zijn de knaagdieren invasieve soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, stelt de Unie van Waterschappen.