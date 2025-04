CJIB schoot vorig jaar minder voor aan slachtoffers

LEEUWARDEN (ANP) - Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft afgelopen jaar minder uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden in strafzaken. Het ging in 2024 om ruim 24 miljoen euro, tegen bijna 38,5 miljoen euro in 2023. Dat bedrag lag toen hoger omdat schadevergoedingen in de MH17-zaak zijn uitgekeerd.

Het CJIB betaalt gedupeerden bij wijze van voorschot. Het geld wordt vervolgens geïncasseerd bij een dader, die veroordeeld is tot het betalen van de schade. In 2024 haalde het CJIB bijna 27 miljoen euro terug. Van 2021 tot en met 2023 was dat 57,7 miljoen euro.

Het bedrag lag volgens het CJIB vorig jaar hoger doordat het Openbaar Ministerie in een zaak uit 2001 beslag legde op vastgoed. Dat zorgde ervoor dat een bedrag van drie miljoen euro in één keer kon worden teruggevorderd.