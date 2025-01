CNN: oud-leider Proud Boys vrijgelaten na gratie Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten hebben de voormalige leider van de Proud Boys vrijgelaten. Enrique Tarrio zat een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor zijn betrokkenheid bij de Capitoolbestorming van vier jaar geleden.

President Donald Trump verleende Tarrio en andere betrokkenen bij de bestorming gratie nadat hij maandag was aangetreden. Tarrio zat van alle veroordeelden de langste gevangenisstraf uit. Zijn advocaat bevestigt tegenover CNN dat hij is vrijgelaten.

Tarrio gold ook voor de rellen van 6 januari 2021 als een bekend figuur in uiterst-rechtse kringen. Hij was zelf niet in Washington toen de bestorming plaatsvond. Hij was enkele dagen eerder de stad uitgezet door de autoriteiten.

De militieleider was volgens aanklagers wel betrokken bij het voorbereiden van de Capitoolbestorming. Ook zou hij relschoppers hebben aangemoedigd via sociale media.