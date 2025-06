CNV legt eindbod NS voor aan leden en schort acties op

UTRECHT (ANP) - CNV gaat het eindbod van de NS voor de nieuwe cao voor spoorpersoneel voorleggen aan de achterban. In de tussentijd worden de acties opgeschort, meldt de vakbond. "We hadden veel liever aan de onderhandelingstafel een resultaat bereikt, maar zover is het dus niet gekomen. Dat is teleurstellend", zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma.

Volgens hem bevat het bod van de NS wel een aantal verbeteringen ten opzichte van eerdere voorstellen. "Daarin zitten ook punten die voor ons als CNV belangrijk zijn, bijvoorbeeld als het gaat om betere afspraken rond de werkdruk", zegt Jongsma. "Bijvoorbeeld een vaste vrije dag en het draaien van minder diensten per week."

De bonden hebben al vier keer gestaakt sinds 6 juni om een betere cao af te dwingen. CNV sloot zich niet aan bij de laatste staking op dinsdag en besloot het eindbod af te wachten. Vakbonden VVMC en FNV, die toen wel staakten, bestuderen het eindbod nog.