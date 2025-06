Turkse president Erdogan steunt Iran na 'krankzinnige Israëlische aanvallen': "Met de genocide in Gaza overtreft Netanyahu Adolf Hitler"

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat Iran zich legitiem verdedigt "tegen de illegale krankzinnige aanvallen" van Israël. De aanvallen op Iran zijn volgens Erdogan "staatsterrorisme". Israël wilde volgens de Turkse president geen uitkomst afwachten van diplomatieke gesprekken tussen Washington en Teheran over het nucleaire programma van Iran en is tot de aanvallen overgegaan. Turkije wil volgens Erdogan streven naar een diplomatieke oplossing van de conflicten en wil daar graag aan bijdragen.

Erdogan viel opnieuw uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over het bloedvergieten in de Gazastrook. Met de genocide in Gaza overtreft Netanyahu Adolf Hitler, zei Erdogan.