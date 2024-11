COA gaat minderjarige probleemvluchtelingen intensief begeleiden

NIJMEGEN (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat minderjarige vluchtelingen die dreigen af te glijden intensief en individueel begeleiden in een pand in een woonbuurt in Nijmegen. Het gaat volgens een woordvoerder van het COA om een nieuw experiment, dat waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold als het succesvol is. Als de proef niet succesvol is, gaat het COA het pand gebruiken voor de opvang van maximaal veertig alleenreizende jonge vluchtelingen.

In het pand aan de Schependomlaan krijgen twaalf jongeren tussen de 13 en 17 jaar ongeveer drie maanden lang extra zorg en begeleiding. Het gaat volgens het COA om jongeren die beginnend problematisch gedrag vertonen en die gevoelig zijn voor groepsdruk. De bewoners van het pand zijn nog niet betrapt op crimineel gedrag. De gemeente Nijmegen gaat akkoord met het experiment.