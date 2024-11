Gestopte tennisser De Bakker (36) coach van De Jong

AMSTELVEEN (ANP) - Thiemo de Bakker gaat aan de slag als coach van tennisser Jesper de Jong. Dat betekent dat de loopbaan van de 36-jarige De Bakker er definitief opzit. Hij was ooit de nummer 40 van de wereld.

"Hij is de afgelopen maanden twee keer mee op reis geweest en we waren er positief over. Ik heb een goede band met Thiemo en ik denk dat de combinatie met mijn andere coach, Bas van Bentum, een hele goede is", zei De Jong (24) op een persmoment in Amstelveen.

De Bakker stond in 2010 veertigste op de mondiale ranglijst. In dat jaar haalde hij op drie van de vier grand slams de derde ronde. Mede door blessures is hij ver weggezakt en de afgelopen jaren was hij veroordeeld tot het spelen van futuretoernooien. Hij hoopte in die tijd nog op een terugkeer aan de top, maar dat lukte niet. In 2016 stond hij voor het laatst in de top 100.

Davis Cup Finals

De Bakker wist nooit een ATP-toernooi te winnen. Wel schreef hij elf keer een challengertoernooi op zijn naam. Als talent was hij de beste op Wimbledon, in 2006.

De Jong, de nummer 111 van de wereld, bereidt zich momenteel met Oranje voor op de Davis Cup Finals in Málaga. Dinsdag is Spanje de tegenstander. In december gaat de nummer 3 van Nederland zich op het Indonesische eiland Bali, met De Bakker, voorbereiden op het nieuwe tennisseizoen.