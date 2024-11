DENK verwijt D66 tegenstanders van Wilders uit elkaar te spelen

DEN HAAG (ANP) - D66 speelt "de extreemrechtse politiek van de heer Wilders" in de kaart door het tegenkamp uiteen te spelen, vindt DENK. D66-leider Rob Jetten verweet DENK-collega Stephan van Baarle antisemitisme te zuinigjes te veroordelen, maar Jetten zaait daarmee tweespalt tussen bondgenoten, stelt Van Baarle.

Jetten verwelkomde in het Kamerdebat over het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam dat Van Baarle zich uitdrukkelijk keerde tegen Jodenhaat. Maar dat heeft DENK tot dusver in het maatschappelijk debat te weinig gedaan, vond de D66-voorman. Dat liet Van Baarle zich niet zeggen. Jetten had "wat beter moeten opletten. Dat doen wij altijd consequent en dat hebben wij de afgelopen periode gedaan".

D66 "zoekt spijkers op laag water, om verdeeldheid te vinden waar die niet is", zei Van Baarle. Daarmee verzwakt de middenpartij volgens hem "de krachten die we zouden moeten bundelen tegen dit extreemrechtse kabinet".