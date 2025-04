Coalitieleiders respecteren besluit Omtzigt

DEN HAAG (ANP) - De leiders van de drie andere coalitiepartijen respecteren het besluit van NSC-leider Pieter Omtzigt om de Haagse politiek te verlaten. "Veel respect Pieter voor alles wat je gedaan hebt voor Nederland en voor de samenwerking. Ik wens je het allerbeste toe", laat Geert Wilders van de grootste regeringspartij PVV op X weten.

VVD'er Dilan Yesilgöz zegt op hetzelfde medium: "Dank voor de samenwerking Pieter. En voor wat je als Kamerlid allemaal gedaan hebt. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst".

Caroline van der Plas van BBB vindt het goed dat Omtzigt voor zijn gezin en gezondheid kiest. "Veel dank voor alles wat je hebt betekend voor veel mensen in Nederland. Met name de mensen in de knel en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Het ga je goed. Ik wens je het allerbeste en dank voor de samenwerking", laat ze weten.