Coalitiepartijen NSC, VVD en BBB zien aantal leden afnemen

Coalitiepartijen VVD, NSC en BBB zagen hun ledenaantallen in 2024 dalen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van de jaarlijkse opgaven door de partijen van hun ledentallen.

De VVD ging 7 procent in haar ledental terug naar bijna 21.000. NSC heeft nu 7991 leden. Een jaar eerder gaf de partij van Pieter Omtzigt aan dat het aantal leden op 9979 stond, maar dat is naar beneden bijgesteld tot 8811. Het vorige aantal zou zijn gebaseerd op de uitkomst van een wervingscampagne eind 2023, maar uiteindelijk zijn niet alle geïnteresseerden lid geworden. BBB zag een afname van 2,9 procent en telt nu ruim 13.000 leden. PVV heeft behalve partijleider Geert Wilders geen leden.

Het aantal leden van PvdA en GroenLinks is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Zo groeide de PvdA naar bijna 48.000 leden, een toename van 9,6 procent. GroenLinks zag een groei van 14,5 procent naar 46.500 leden. Het is niet duidelijk in hoeverre de groei te maken heeft met een zogenoemd dubbellidmaatschap, waartoe het samenwerkingsinitiatief RoodGroen opriep. Bij een fusie tot één partij zouden deze lidmaatschappen komen te vervallen, benadrukt DNPP.

DENK

DENK groeide vorig jaar met 28,8 procent het sterkst, van bijna 3300 naar ruim 4200 leden. Bij de Partij voor de Dieren nam het aantal leden voor het tiende jaar op rij toe tot bijna 31.700 leden, een toename van 4,3 procent.

Voor het eerst daalde het aantal leden van Forum voor Democratie met 1470 leden tot ruim 60.000. FVD blijft nog wel de partij met de meeste leden. De PvdA staat op de tweede plaats.