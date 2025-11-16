COC wil duidelijkheid over geweldsincident bij queer space Venlo

AMSTERDAM (ANP) - Lhbti-belangenorganisatie COC wil meer duidelijkheid over een geweldsincident twee weken geleden bij een queer space in Venlo, aldus een woordvoerder. Een queer space is een plek waar mensen veilig kunnen samenkomen die zich als niet-heteroseksueel identificeren of die deze groep willen steunen.

Regisseur Sunny Bergman plaatste op Instagram een bericht dat haar zoon begin november zou zijn aangevallen door jongeren die de Hitlergroet brachten en antihomoscheldwoorden gebruikten. Bergmans zoon zou gewond zijn geraakt en moest naar het ziekenhuis.

"Wij proberen te achterhalen wat er is gebeurd", meldt de COC-zegsman. "Maar als het incident heeft plaatsgevonden zoals nu is omschreven, gaat het om een afschuwelijk geweldsincident dat helaas niet op zichzelf staat." De regionale afdeling van het COC zoekt contact met de betrokkenen en de politie om duidelijkheid te krijgen over het incident.

De politie in Limburg had dit weekend nog geen informatie over het voorval.