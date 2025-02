Code geel blijft hele dag gelden voor noordelijke provincies

DE BILT (ANP) - De waarschuwing code geel die het KNMI heeft afgegeven voor gladheid in Friesland, Groningen en Drenthe blijft de hele dag gelden. Het kan daar plaatselijk glad zijn door sneeuwval of door sneeuwresten, aldus het weerinstituut. Ook donderdag geldt voor die provincies code geel, tot 10.00 uur. Volgens het KNMI smelt de sneeuw maar langzaam weg.

De weersomstandigheden leidden er woensdagochtend toe dat het busverkeer in de provincies Groningen en Drenthe rond 11.00 uur werd stilgelegd. Volgens vervoerder Qbuzz was het extreem glad door sneeuwval. Rond 13.30 uur meldde het bedrijf dat de dienstregeling weer is opgestart, maar dat busreizigers nog wel rekening moeten houden met vertragingen.

Op verschillende plaatsen in het noorden waren door de gladheid ongelukken gebeurd en raakten auto's van de weg. Rijkswaterstaat heeft sinds dinsdagavond 19.00 uur bijna een miljoen kilo zout gestrooid.