Dit land staat bovenaan lijst van landen die verbannen dissidenten met geweld onderdrukken

In de afgelopen tien jaar hebben 48 regeringen in 103 landen verbannen politieke dissidenten buiten hun landsgrenzen onder druk gezet, blijkt uit nieuw onderzoek van Freedom House. In totaal zijn 1219 gevallen van repressie gedocumenteerd, variërend van intimidatie tot fysiek geweld.

Een klein aantal landen is verantwoordelijk voor het merendeel van de gewelddadige aanvallen op dissidenten. China voert de lijst aan met 272 gevallen, goed voor 22 procent van alle geregistreerde incidenten. Ook Rusland, Turkije en Egypte behoren tot de meest actieve daders.

Bekende doelwitten en dodelijke aanvallen

Sommige gevallen van transnationale onderdrukking kregen wereldwijde aandacht. De moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul in 2018 is daar een voorbeeld van. De Russische president Vladimir Poetin heeft verschillende tegenstanders in het Verenigd Koninkrijk laten uitschakelen, waaronder Alexander Litvinenko, die in 2006 werd vergiftigd met radioactief polonium. Sindsdien zijn er op Brits grondgebied nog minstens een dozijn verdachte sterfgevallen van Russische dissidenten geweest die mogelijk gelinkt zijn aan het Kremlin.

Niet alleen in autocratische staten, maar ook in democratische landen als de VS, Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland en Zweden vinden repressieve acties plaats. "Dat zal veel mensen verrassen," zegt Yana Gorokhovskaia, onderzoeksdirecteur bij Freedom House. "Er heerst het idee dat autocraten geen invloed hebben in democratieën, maar dat blijkt een misvatting."

Iran staat met 47 gedocumenteerde incidenten eveneens hoog op de lijst. In 2023 werden journalisten van BBC Persian geconfronteerd met bedreigingen en seksueel geweld. In maart 2024 werd een presentator van Iran International, een Farsi-talige nieuwszender, neergestoken bij zijn huis in Londen.

Onderdrukking van minderheden en activisten

Moslims zijn het vaakst slachtoffer van repressie, met 64 procent van de geregistreerde gevallen. Vooral de Oeigoeren, een overwegend islamitische etnische groep uit het noordwesten van China, staan onder constante surveillance van de Chinese overheid. "Oeigoeren hoeven geen activisten te zijn om doelwit te worden," zegt Gorokhovskaia. "Hun hele gemeenschap wordt als een bedreiging gezien."

Een spywarecampagne uit 2022, vermomd als Android-apps, werd specifiek ingezet om Oeigoeren te bespioneren. Ook Chinese studenten in het buitenland melden dat ze in de gaten worden gehouden en lastiggevallen. China wordt ervan beschuldigd geheime politiebureaus in andere landen te hebben opgezet om tegenstanders van de Communistische Partij onder druk te zetten. In 2023 ontdekten de Amerikaanse autoriteiten zo'n illegaal Chinees bureau in New York.

Ook Tibetanen en inwoners van Hongkong worden wereldwijd door Beijing onder druk gezet. "We kunnen nauwelijks bevatten hoe wijdverspreid China's repressie is," zegt Gorokhovskaia. "Het gebeurt op universiteitscampussen, via sociale media en door directe bedreigingen aan familieleden. Daarnaast breidt China actief zijn uitleveringsverdragen uit om critici terug te halen."

Persvrijheid onder vuur

Journalisten lopen een groot risico om slachtoffer te worden van transnationale onderdrukking. Sinds 2014 zijn er minstens 124 incidenten geregistreerd waarbij 26 regeringen zich richtten op journalisten in ballingschap. Dit ondermijnt de persvrijheid en maakt het voor onafhankelijke verslaggevers steeds gevaarlijker om misstanden aan het licht te brengen.

Freedom House baseert zijn onderzoek op openbare bronnen, zoals mediaberichten, rapporten van ngo's en de VN en informatie uit het maatschappelijk middenveld. Toch blijven veel gevallen onder de radar. "Mensen durven niet naar buiten te treden," zegt Gorokhovskaia. "Ze zwijgen om zichzelf of hun familie te beschermen."

