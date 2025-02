Margreet Spijker krijgt geen inzage in rapport werkcultuur WNL

LELYSTAD (ANP) - Voormalig presentatrice Margreet Spijker krijgt geen inzage in een KPMG-rapport over de werkcultuur binnen Omroep WNL. Daartoe heeft de rechtbank in Lelystad woensdag besloten, bevestigen zowel Spijker als WNL. De 60-jarige Spijker eiste dat het rapport openbaar gemaakt zou worden om onder meer te toetsen of voormalig WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes inderdaad "geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag" heeft vertoond. Dat had de raad van toezicht (rvt) van de omroep in september vorig jaar geconcludeerd.

De rechtbank heeft de vorderingen van Spijker afgewezen omdat zij het belang van inzage onvoldoende kon aantonen. Spijker deed een beroep op "het recht van een klokkenluider", maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Die keek ook naar het recht op privacy van degenen die hun verhaal hebben gedaan.

De rvt van WNL maakte het rapport destijds niet openbaar, maar besloot op basis daarvan wel dat Huisjes, ondanks beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, kon aanblijven als bestuurder. Medewerkers van de omroep waren daar niet blij mee, waarna de beslissing werd teruggedraaid. In oktober maakte WNL bekend dat Huisjes opstapte als bestuurder.

Reacties

Spijker zegt dat het verliezen van het kort geding niet voelt als een verlies. Volgens haar is er in elk geval bewustwording gecreëerd. "Winnen was natuurlijk hartstikke fijn geweest, maar ik begrijp natuurlijk ook wel dat er mensen meededen aan het onderzoek die wilden dat hun woorden niet openbaar werden", aldus Spijker.

Omroep WNL is blij met de uitspraak. "Dit betekent dat we de privacy van alle deelnemers kunnen waarborgen", reageert zakelijk bestuurder Lisa Versteeg. Tijdens de behandeling van het kort geding was het verweer van WNL al dat het rapport niet openbaar gemaakt mocht worden, omdat dat de toegezegde vertrouwelijkheid van deelnemers zou schenden.