Code geel in Limburg en Noord-Brabant om onweersbuien

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 21:35
DE BILT (ANP) - In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht wegens stevige onweersbuien, meldt het KNMI. Daarbij kunnen windstoten en hagel voorkomen en plaatselijk kan ook veel neerslag vallen.
Bij de onweersbuien komen mogelijk windstoten voor van 60 kilometer per uur. Hagelstenen kunnen rond 1 centimeter in doorsnee zijn. Plaatselijk kan er 20 tot 30 millimeter regen vallen, aldus het weerinstituut.
De stevige onweersbuien zijn momenteel boven België en komen in de loop van de avond Limburg en mogelijk ook Noord-Brabant in. De waarschuwing geldt sinds 21.00 uur en duurt, zo is nu de verwachting, tot 03.00 uur zondagochtend.
Vrijdag was in een deel van Nederland code oranje van kracht, ook wegens onweersbuien. Toen leidden blikseminslagen tot woningbranden en werd het trein- en wegverkeer gehinderd, onder meer door omgevallen bomen.
