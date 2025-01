Goed nieuws voor wie geen fan is van intensief sporten: gewone dagelijkse activiteiten kunnen je levensverwachting met wel elf jaar verlengen. Uit recent onderzoek in het British Medical Journal waar The Telegraph over bericht, blijkt dat regelmatige beweging tijdens alledaagse bezigheden een grote impact hebben.

Korte intensieve bewegingsmomenten tijdens dagelijkse taken blijken bijzonder waardevol. Onderzoekers van de Universiteit van Sydney ontdekten dat drie tot vier momenten van zeer korte energieke activiteit het risico op vroegtijdig overlijden aanzienlijk verminderen, met name door hart- en vaatziekten.

Deze nieuwe inzichten zijn vooral belangrijk voor mensen die moeite hebben met traditionele sportbeoefening. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de sporters weleens een blessure oploopt, wat hen weerhoudt van verdere activiteit. De oplossing ligt nu letterlijk voor de hand: in gewone huishoudelijke taken.

Niet per se naar de sportschool

Traplopen blijkt een van de meest effectieve bewegingsvormen. Het vermindert niet alleen de kans op hartaandoeningen, maar zorgt ook voor 24 procent minder risico op vroegtijdig overlijden. Ook tuinieren levert een volwaardige work-out: onkruid wieden, grasmaaien en snoeien activeren verschillende spiergroepen.

Zelfs boodschappen doen kan bijdragen aan een betere gezondheid. Experts adviseren om vaker kleine hoeveelheden te kopen en deze te voet te vervoeren, in plaats van één grote voorraad met de auto te halen. Het dragen van tassen versterkt arm- en schouderspieren, terwijl wandelen naar de winkel de algemene conditie verbetert.

Huishoudelijk werk doet veel

Huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen en de was ophangen zijn eveneens waardevolle bewegingsmomenten. Deze activiteiten bevorderen niet alleen de bloedcirculatie, maar verbeteren ook balans en flexibiliteit, cruciale factoren voor gezond ouder worden.

De belangrijkste tip van experts: sta minimaal elke dertig minuten even op van je stoel. Deze simpele gewoonte activeert verschillende spiergroepen en vermindert de negatieve effecten van langdurig zitten, iets waar we ons allemaal wel eens schuldig aan maken.

Bron: The Telegraph