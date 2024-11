Code geel in meer provincies woensdag om zware windstoten

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft voor meer provincies code geel afgekondigd op woensdagmiddag en -avond wegens verwachte zware windstoten. Maandagavond werd de waarschuwing afgegeven voor onder meer de kustprovincies, inmiddels is het gebied uitgebreid.

De code geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, de Wadden, het IJsselmeergebied, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Het gebied met de windstoten verplaatst zich woensdag van het zuidwesten naar het noordoosten.

In het westen en het noorden komen woensdag zware windstoten voor, aan de kust tot ongeveer 100 kilometer per uur. Verder landinwaarts tot ongeveer 80 kilometer per uur. De zwarte windstoten kunnen lastig zijn voor het verkeer. Ook heeft de wind misschien invloed op het vliegverkeer.