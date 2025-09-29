ECONOMIE
Code geel in noorden en midden om dichte mist

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 7:37
anp290925036 1
DE BILT (ANP) - In het noorden en midden van het land is maandagochtend sprake van dichte mist. Het KNMI heeft in zes provincies code geel afgekondigd. De waarschuwing is van kracht in Utrecht, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Noord-Holland, met uitzondering van het Waddengebied.
Volgens het weerinstituut kan de mist plaatselijk voor minder dan 200 meter zicht zorgen. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hierdoor hinder ondervinden.
Naar verwachting lost de mist aan het einde van de ochtend geleidelijk op.
