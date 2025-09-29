ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes mentale lessen die we van katten kunnen leren

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
maandag, 29 september 2025 om 7:30
shutterstock_2318356813
Kattenmensen zijn meestal jaloers op hun kat. Ze zijn meestal heel tevreden en als ze dat niet zijn laten ze dat weten zodat jij het oplost.
Jij kunt daarvan leren.
Katten zijn eigenzinnig, onafhankelijk en nemen zichzelf altijd serieus – eigenschappen waar wij als mensen best vaak iets van kunnen opsteken. Terwijl wij gejaagd door het leven gaan, nodigen katten ons uit om wat vaker stil te staan bij onze gemoedstoestand en mentale gezondheid. Wat zijn de zes belangrijkste lessen die we van deze bijzondere dieren kunnen leren?
  • Stel grenzen Katten laten niet zomaar iedereen toe. Ze kiezen hun momenten – en hun mensen. Ze tonen dat het gezond is je grenzen te bewaken en niet iedereen toegang tot je energie en emoties te geven.
  • Blijf nieuwsgierig Een kartonnen doos kan voor een kat urenlang fascinerend zijn. Een dosis nieuwsgierigheid houdt ons geestelijk scherp, zorgt dat we nieuwe dingen blijven ontdekken en stimuleert persoonlijke groei.
  • Ken je eigen waarde Katten twijfelen niet aan hun waarde. Ze eisen hun plek en hun aandacht op. Ook als mens mag je weten dat jouw waarde niet afhangt van prestaties of van wat anderen vinden.
  • Wees mild voor jezelf Katten hebben geen spijt als ze een kop koffie omstoten – ze lopen zelfverzekerd verder. Natuurlijk moeten wij onszelf verantwoordelijk houden voor fouten, maar schaamte en zelfverwijt brengen niemand verder.
  • Prioriteer rust en slaap Katten slapen soms tot wel 16 uur per dag. Dit onderstreept hoe belangrijk rust is voor je geestelijke gezondheid. Neem tijd om uit te rusten en op te laden.
  • Je mag altijd van mening veranderen De ene dag is tonijn favoriet, de andere dag is het ineens uit den boze. Net als katten mogen ook wij onze keuzes herzien zonder daar schuldgevoel bij te hebben. Groei betekent dat je jezelf toestaat te veranderen.

Lees ook

9 dingen die katten heel vervelend vinden9 dingen die katten heel vervelend vinden
Wat doet het hebben van een kat met je brein (en dat van de kat)?Wat doet het hebben van een kat met je brein (en dat van de kat)?
Het allerlaatste wat je kat wil is naar een KattenhotelHet allerlaatste wat je kat wil is naar een Kattenhotel
Voelen katten verdriet?Voelen katten verdriet?
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

194019434_m

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

anp 55700935

Waarom kinderen grootbrengen zoveel zwaarder lijkt dan vroeger

Loading