Code rood in Frankrijk om wateroverlast en overstromingen

MONTPELLIER (ANP) - In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege veel wateroverlast en overstromingen. Volgens Weeronline viel er lokaal meer dan 330 millimeter regen. Het gaat om de departementen Gard en Hérault tussen de Spaanse grens en de rivier de Rhône.

In Saint-Hippolyte-du-Fort, in het departement Gard, viel tot nu toe ruim 330 millimeter regen. Ook in Colognac kwam zo'n 300 millimeter naar beneden, aldus het weerbureau. In Nederland vallen dit soort hoeveelheden normaal gesproken in vier maanden tijd.

De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. In Montpellier is code oranje van kracht.

Ook donderdag is er in deze gebieden nog kans op zeer zware buien die regionaal veel regen kunnen veroorzaken. "Er zijn modelberekeningen die uitkomen op een totaal van 400 millimeter", stelt Weeronline. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het weer droger en zonniger.