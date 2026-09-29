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Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

dieren
door Peter Janssen
dinsdag, 29 september 2026 om 20:50
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Wakker worden tussen de bergen, ontbijten in de Spaanse zon en daarna een stokstaartje, een stel hangbuikzwijnen en een kudde geiten van eten voorzien. Het klinkt als een ietwat merkwaardige vakantie, maar in de Sierra de Gredos kun je er daadwerkelijk voor tekenen. Santuario Dharma zoekt vrijwilligers die tijdelijk willen intrekken op het enorme terrein van de dierenopvang.
Het opvangcentrum ligt in de ongerepte natuur ten westen van Madrid, niet ver van het bergplaatsje Candeleda. Op veertien hectare wonen meer dan honderd geredde dieren. Van honden en katten tot paarden, ganzen, schildpadden en dus dat stokstaartje.
Wie denkt hier gratis vakantie te kunnen vieren, moet alleen nog even verder lezen.

Vier uur werken voor kost en inwoning

Vrijwilligers draaien zes dagen per week ongeveer vier uur mee. Daarvoor krijg je onderdak, dagelijks drie maaltijden, wifi en de mogelijkheid om je was te doen. Ook helpt de organisatie met vervoer naar de opvang vanaf het afgesproken aankomstpunt. Eén dag per week ben je vrij.
Het werk is verspreid over de dag. 's Ochtends begint de grootste ronde: dieren controleren, verblijven openen en schoonmaken en zorgen dat iedereen eten en vers water heeft. Later volgt een kort controlemoment voor onder meer dieren met bijzondere voedingsbehoeften. Aan het einde van de dag worden onder andere de honden en katten nog gevoerd.
Een beetje aanpakken dus. De bewoners van Santuario Dharma zijn bovendien geen knuffeldieren die speciaal voor toeristen klaarstaan. De opvang bekommert zich over dieren die zijn verwaarloosd, mishandeld of gedumpt.
En daar zijn er in Spanje helaas meer dan genoeg van. Volgens Fundación Affinity belanden jaarlijks ruim 285.000 honden en katten in Spaanse opvangcentra. Omgerekend zijn dat honderden dieren per dag.

Geen wijn bij het avondeten

Er zitten behoorlijk wat voorwaarden aan het Spaanse avontuur. Vrijwilligers moeten in principe volwassen zijn, goed Spaans spreken en alleen komen. Je eigen hond of kat meenemen is geen optie.
Ook de leefregels zijn stevig. Tijdens je verblijf eet je veganistisch en alcohol, drugs, sigaretten en vapes zijn niet toegestaan. Verwacht verder geen brandschoon resortleven: dieren verzorgen betekent modder, zweet en vieze kleren. En uitslapen kan ingewikkeld worden als de plaatselijke hanen andere plannen hebben.
Professionele ervaring met dieren is dan weer niet vereist. Motivatie telt zwaarder. De opvang ziet het liefst vrijwilligers die enkele maanden blijven, zodat ze niet net zijn ingewerkt wanneer hun vliegtuig alweer vertrekt.
Wie dus droomt van een tijdje Spanje, graag dieren helpt en zonder sangria, serranoham en sigaretten kan, heeft ineens een wel heel bijzonder alternatief voor overwinteren gevonden.
Bron: Panorama

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