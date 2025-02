Coenradie denkt niet aan opstappen: no way, het probleem blijft

DEN HAAG (ANP) - Ook als ze zich toch genoodzaakt ziet gevangenen nog eerder vrij te laten, denkt staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) niet aan opstappen. Haar partijleider Geert Wilders zou hebben gedreigd haar weg te sturen. "Als ik opstap, dan blijft het probleem", zegt de staatssecretaris in gesprek met Eva Jinek in haar praatprogramma.

Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, benadrukte dat ze te maken heeft met een groot tekort aan cellen en vooral een tekort aan personeel. Ze besloot daarom eind vorig jaar gevangenen drie dagen eerder vrij te laten.

De situatie is inmiddels erger geworden. Daarom zou ze aan een plan werken om gevangenen zelfs twee weken voor het einde van hun straf vrij te laten. "No way", reageerde Wilders op een mediabericht hierover. Precies diezelfde woorden gebruikte Coenradie aan tafel bij Jinek toen haar gevraagd werd of ze zou overwegen op te stappen als ze toch tot dat "enorm pijnlijke noodventiel" zou moeten besluiten.

'Heel pittig gesprek' met Wilders

Het AD berichtte vrijdag over een harde ruzie tussen Wilders en Coenradie, die door de muren heen te horen zou zijn. De staatssecretaris wil daar alleen over kwijt dat de twee een "heel pittig gesprek" hebben gevoerd. Ze zegt begrip te hebben voor de positie van haar partijleider. Er zit volgens haar nu eenmaal vaak een verschil tussen politieke wensen en de praktijk in de uitvoering. "Dat kan niet altijd met elkaar overeenkomen."

Tegelijkertijd zullen de tekorten blijven, ziet Coenradie. Ze wijst erop dat in de afgelopen tien jaar 26 gevangenissen zijn gesloten, en veel personeel is weggegaan. "Ik denk dat iedereen weet hoe de situatie is. Hoe penibel het is. Ook de heer Wilders weet dat."

Oplossing voor op de lange termijn

De noodingreep om sommige gevangenen twee weken eerder vrij te laten is "een maatregel die ik zo lang mogelijk voor me uit probeer te duwen", zei Coenradie. Maar, voegde ze toe, "ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik kan bijna niet anders dan dat we die kant op gaan". Ze benadrukt dat ze scenario's uitwerkt op basis van de signalen uit de praktijk. "Ik weet echt waar ik het over heb." En er liggen geen pijnloze oplossingen klaar. "Ik ben geen Tita Tovenaar."

Op de lange termijn moet er ook naar heel andere oplossingen gekeken worden, aldus de bewindsvrouw. Haar eventuele vertrek helpt daar alleen niets bij, benadrukte ze.