Universiteitsbestuurder Daniël Wigboldus nieuwe CdK Gelderland

ARNHEM (ANP) - Hoogleraar en voormalig bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit, Daniël Wigboldus, is voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning (CdK) in Gelderland. De leden van Provinciale Staten droegen Wigboldus dinsdagavond voor na een besloten vergadering.

"We zien in Daniël Wigboldus de stevige, toegankelijke en verbindende commissaris die we zoeken", zei BBB-fractievoorzitter Rik Loeters, die voorzitter is van de vertrouwenscommissie die namens Provinciale Staten betrokken is bij de voordracht van de nieuwe CdK.

Wigboldus was tot voor kort bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit en is hoogleraar sociale psychologie. Eerder was hij ook decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit in Nijmegen.

Als minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de aanbeveling overneemt, wat vrijwel altijd gebeurt, wordt Wigboldus op een later moment officieel benoemd door koning Willem-Alexander.