Von der Leyen hamert in gesprek met Vance op eerlijke handel

PARIJS (ANP) - In het eerste gesprek tussen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en vicepresident J.D. Vance heeft de Duitse politica benadrukt dat de EU zich inzet voor eerlijke handelsbetrekkingen. Dat staat in een korte verklaring van de Commissie over het eerste gesprek op topniveau tussen de EU en de VS, na de start van Donald Trump als president.

De EU en de VS hebben rondom de handelsbetrekkingen hun voornemen uitgesproken "prioriteit te geven aan economische gebieden van wederzijds belang, waaronder energie", staat verder in de verklaring. Daarin werd niets concreets gezegd over de importtarieven die Trump per medio maart wil heffen op staal en aluminium en de mogelijke reactie van de Europese Commissie daarop. Ook op X hield Von der Leyen zich op de vlakte.

De VS hebben eerder wel gezegd dat de EU meer Amerikaans vloeibaar gas (lng) zou moeten importeren. Als de EU daartoe besluit, zou de VS wellicht de aangekondigde importheffingen kunnen verlagen of uitstellen.