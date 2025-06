Coenradie toont op VVD-avond begrip voor uitsluiten PVV

Oud-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV), toont op een VVD-avond in Rijswijk begrip voor de keuze van VVD-leider Dilan Yeşilgöz om niet meer met de PVV samen te werken. "Het is als eerste aan de kiezer. Maar het is wel gebleken dat de heer Wilders niet uitblinkt in besturen en het nemen van verantwoordelijkheid."

Coenradie benadrukt dat ze het een moeilijke keuze vindt, "maar ik begrijp wel waar Dilan vandaan komt". De voormalig staatssecretaris vreest dat het formeren van een kabinet "een lastige puzzel" zal worden.

Coenradie moest het kabinet verlaten nadat PVV-leider Geert Wilders uit de coalitie met VVD, NSC en BBB was gestapt en zijn bewindslieden uit het kabinet terugtrok. Coenradie wilde partijloos door, maar voelde daar geen steun voor in de ministerraad. Sindsdien speelt de vraag bij welke partij ze zich gaat aansluiten. Daarover zou ze met meerdere partijen in gesprek zijn, zei ze eerder. JA21-leider Joost Eerdmans zei al haar graag bij zijn partij te willen.