Trump heeft nog niet besloten of VS Iran zullen aanvallen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij nog niet heeft besloten of de Verenigde Staten Israël zullen helpen met het aanvallen van Iran of niet. Hij overlegt over een uur weer met zijn veiligheidsadviseurs in de 'Situation Room' van het Witte Huis, maar sluit ook niet uit dat er nog een deal kan worden gesloten met Iran.

Trump kwam dinsdag ook met zijn veiligheidsadviseurs samen. Amerikaanse media schreven dat Israël de Amerikanen had gevraagd om een ondergrondse nucleaire faciliteit in Iran te beschieten. Trump zei woensdag dat hij dat "misschien" zou gaan doen. "Misschien ook niet."