Commandant Amerikaanse basis op Groenland vervangen na kritiek

WASHINGTON (ANP) - De commandant van de Amerikaanse militaire basis Pituffik op Groenland, kolonel Susan Meyers, is vervangen. De Amerikaanse krijgsmacht spreekt van een "verlies van vertrouwen in haar leiderschapsvermogen". Volgens Pentagonwoordvoerder Sean Parnell kon ze niet aanblijven omdat ze kritiek had op het bezoek van vicepresident J.D. Vance aan het eiland.

Parnell meldt het wegsturen van Meyers op X. Daarbij verwees hij naar berichtgeving van de nieuwssite Military.com. Het artikel gaat over een e-mail die de kolonel heeft geschreven, waarin zij kritiek had op Vance en sprak over de goede samenwerking met de Canadezen, Denen en Groenlanders op de ruimtemachtbasis.

"Ik pretendeer niet dat ik hedendaagse politiek begrijp, maar ik weet wel dat de zorgen die de Amerikaanse vicepresident Vance vrijdag heeft geuit niet namens de Ruimtebasis Pituffik waren", aldus de mail van kolonel Meyers.