Commissariaat voor de Media kijkt naar vertrek van Klever bij ON!

Het Commissariaat voor de Media gaat "kijken" naar het vertrek van minister Reinette Klever bij omroep Ongehoord Nederland (ON!) en het overdragen van haar taken. Dat laat een woordvoerder van de mediawaakhond weten.

Klever was tot eind juni bestuurslid bij omroep ON!. Zij legde deze taken neer omdat zij in het kabinet Schoof minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel werd. GeenStijl meldde dat Klever bij haar vertrek "een deel van de financiële administratie" van ON! zou hebben overgedragen aan haar dochter. De website baseert zich onder meer op een automatisch bericht dat wordt teruggestuurd als reactie op mails die naar het oude ON-mailadres van Klever worden gezonden.

"De berichtgeving roept een zorgelijk beeld op", meldt een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media. "Dit raakt aan onderwerpen waar wij als toezichthouder een taak hebben bij publieke media-instellingen, namelijk: integriteit, sociale veiligheid, journalistieke kwaliteit en risicomanagement in het algemeen. Wij gaan hiernaar kijken en zullen hier op gepaste wijze opvolging aan geven."

Gezonde cultuur

De mediawaakhond zegt dat publieke media-organisaties "in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een gezonde cultuur in hun organisatie. Het gedrag- en cultuurtoezicht van het Commissariaat richt zich op die kenmerken en risico's in de organisatiecultuur, die het uitvoeren van de publieke mediaopdracht door publieke media-instellingen, de naleving van wet- en regelgeving, en de naleving van de Gedragscode in gevaar brengen." In deze Gedragscode Integriteit Publieke Omroep voor bestuursleden van omroepen staat onder meer dat transparantie moet voorkomen dat "hun persoonlijke belangen met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken".

Klever laat dinsdag desgevraagd aan het ANP weten dat "mijn dochter niet mijn opvolger is als zakelijk directeur. Mijn volledige takenpakket is per 1 augustus overgenomen door mijn opvolgster Nienke van Herksen en tussen 1 juli en 1 augustus door Arnold Karskens."

Klachten over Karskens

ON! maakte zaterdag bekend dat voorzitter en oprichter Arnold Karskens op non-actief is gesteld door de raad van toezicht van ON!. Hij heeft zijn werkzaamheden moeten neerleggen na "een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren". De raad doet onderzoek naar deze klachten. ON! was dinsdag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar op het besluit van de mediawaakhond.