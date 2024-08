Nederland blijft negende in medailleklassement, China aan kop

PARIJS (ANP) - Nederland blijft op de Olympische Spelen voorlopig op de negende plaats in het medailleklassement staan. TeamNL voegde dinsdag brons van springruiter Maikel van der Vleuten aan het totaal toe.

Nederland heeft nu acht gouden medailles, vijf zilveren en zes bronzen. Bij die acht gouden plakken is al de medaille van zeilster Marit Bouwmeester meegeteld. De 36-jarige Friezin kan de eerste plaats in de Ilca 6-klasse niet meer ontgaan. Bouwmeester hoopte dinsdag het goud te ontvangen, maar de afsluitende medalrace werd door gebrek aan wind nog een dag verschoven, naar woensdag.

Later op dinsdag hoopt TeamNL een negende gouden medaille te pakken. Baanwielrenners Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn de grote favorieten op de teamsprint. Nederland zou daarmee steeds dichter in de buurt komen van het record van twaalf gouden medailles tijdens de Zomerspelen van 2000 in Sydney. Het record qua meeste medailles op de Zomerspelen van Nederland is van drie jaar geleden in Tokio, toen Oranje uitkwam op tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons (36 medailles).

China voert in Parijs het medailleklassement voorlopig aan met 22 gouden medailles. Kort daarna volgen de Verenigde Staten met 21 keer goud. Frankrijk en Australië behaalden dertien keer goud, Groot-Brittannië twaalf, Zuid-Korea elf, Japan tien, Italië negen. Duitsland maakt de top tien compleet, met net als Nederland acht gouden plakken.