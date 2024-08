Hezbollahleider zegt door Israël gedode leiders te wreken

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Hezbollah is "gedwongen om te reageren" op de dood van Fuad Shukr en Ismail Haniyeh, zegt de leider van de organisatie Hassan Nasrallah. Die reactie moet volgens hem sterk, effectief en onverschrokken zijn.

Nasrallah sprak ter gelegenheid van de dood van Shukr, een week geleden. De toespraak werd live uitgezonden. Fuad Shukr was de hoogste militaire leider van Hezbollah. Hij werd gedood bij een Israëlische aanval op Beiroet. Ismail Haniyeh, de politiek leider van Hamas, werd gedood in Iran.

Hezbollah zal terugslaan, "alleen of in een verenigde reactie van de hele as", aldus Nasrallah in zijn toespraak. Hij doelt daarmee op de verschillende organisaties die tegen Israël strijden onder leiding van Iran. De vergelding moet plaatsvinden "ongeacht de consequenties".