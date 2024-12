Confrontaties tussen politie en demonstranten in Athene

ATHENE (ANP/RTR) - In Athene is het vrijdagavond tot confrontaties gekomen tussen de politie en demonstranten. In de Griekse hoofdstad werd een mars gehouden om te herdenken dat zestien jaar geleden de 15-jarige Alexis Grigoropoulos door een agent werd doodgeschoten.

De mars wordt jaarlijks gehouden en zo'n 5000 mensen namen er vrijdag aan deel. Toen de mars ten einde liep, staken gemaskerde betogers containers in brand. De politie, die in groten getale aanwezig was, werd bekogeld met molotovcocktails en stenen en gebruikte zelf traangas. Er zijn meerdere mensen aangehouden.

De dood van Grigoropoulos leidde destijds tot wekenlange rellen in Griekenland.