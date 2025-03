Costa: Europese defensie moet worden versterkt

LONDEN (ANP) - De Europese defensie moet worden versterkt, schrijft de voorzitter van de Europese Raad António Costa op X. De Portugees is in Londen voor een top over steun aan Oekraïne en de Europese veiligheid.

"De EU werkt met zijn partners om Oekraïne te steunen aan een rechtvaardige en duurzame vrede." Costa blikt in zijn X-bericht alvast vooruit op de EU-top van komende donderdag over hetzelfde onderwerp. "De doelen zijn duidelijk: versterking van de Europese defensie en het scheppen van de voorwaarden voor een duurzame vrede in Oekraïne."