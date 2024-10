Cultuurfonds vindt bezuinigingen OCW 'klap in gezicht' sector

AMSTERDAM (ANP) - De bezuinigingen die worden doorgevoerd op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn "een klap in het gezicht van de kunst- en cultuursector". Dat zegt directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds.

"In plaats van te investeren in de basis, namelijk cultuuronderwijs en ondernemerschap van makers, worden deze groepen rigoureus gekort", aldus Broers. Donderdag maakten onderwijsminister Eppo Bruins en staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) bekend dat afgerond 342 miljoen euro wordt bezuinigd op onderwijs- en wetenschapssubsidies en nog eens 10 miljoen euro op cultuursubsidies.

De maatregelen zorgen volgens het Cultuurfonds voor "een domino-effect" in de sector. "Op 7 november zijn we in de Tweede Kamer voor een technische briefing over de ongecoördineerde stapel van bezuinigingen van dit kabinet, zodat we deze nog (deels) van tafel kunnen krijgen", aldus Broers.