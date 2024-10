Besi en Unilever winnen op Amsterdamse beurs na kwartaalcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijf Besi en levensmiddelenconcern Unilever stonden donderdag bij de winnaars in de Amsterdamse AEX-index na kwartaalcijfers die goed werden ontvangen door beleggers. Biotechnoloog Pharming ging wel flink omlaag, na de aankondiging van het vertrek van de topman. Ook de in financiële problemen verkerende elektrische bussenbouwer Ebusco stond in de belangstelling om een belangrijke stemming van aandeelhouders over een aandelenuitgifte.

Besi was koploper in de AEX met een plus van 5,7 procent. De chiptoeleverancier zag de omzet en winst stijgen in het derde kwartaal en voldeed aan zijn eigen verwachtingen. Volgens topman Richard Blickman blijft het bedrijf profiteren van de sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Unilever volgde met een koerswinst van bijna 3 procent. Het concern wist voor het vierde kwartaal op rij meer producten te verkopen, ondanks verdere prijsverhogingen. Topman Hein Schumacher merkte daarbij op dat het met de nieuwe strategie van Unilever "de goede kant op gaat". Unilever handhaafde daarnaast de verwachtingen voor dit jaar.

De AEX eindigde met een winst van 0,7 procent op 895,90 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 893,76 punten. Op de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten tot 0,3 procent geboekt.