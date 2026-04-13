Cyberexpert: datalekken zijn nooit helemaal te voorkomen

DEN HAAG (ANP) - Datalekken waarmee recent onder meer Basic-Fit, Booking.com en Odido te maken hebben gekregen, zijn nooit helemaal te voorkomen. Zelfs als de beveiliging van gegevens op orde is, kan het volgens cyberdeskundige Gina Doekhie alsnog misgaan. "Cybercriminelen worden steeds slimmer en hebben steeds betere technieken."

Volgens Doekhie zijn er nog altijd veel bedrijven die niet voldoende basismaatregelen nemen om persoonsgegevens van klanten te beschermen. "Ze zien het niet als prioriteit. Het levert in eerste instantie financieel niets op. Pas als het fout gaat, hebben ze een probleem."

Maandag werd bekend dat de gegevens van 200.000 Nederlandse klanten van Basic-Fit zijn buitgemaakt. Het gaat om lidmaatschapsinformatie, naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens.