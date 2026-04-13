Cyberexpert: datalekken zijn nooit helemaal te voorkomen

door anp
maandag, 13 april 2026 om 14:21
DEN HAAG (ANP) - Datalekken waarmee recent onder meer Basic-Fit, Booking.com en Odido te maken hebben gekregen, zijn nooit helemaal te voorkomen. Zelfs als de beveiliging van gegevens op orde is, kan het volgens cyberdeskundige Gina Doekhie alsnog misgaan. "Cybercriminelen worden steeds slimmer en hebben steeds betere technieken."
Volgens Doekhie zijn er nog altijd veel bedrijven die niet voldoende basismaatregelen nemen om persoonsgegevens van klanten te beschermen. "Ze zien het niet als prioriteit. Het levert in eerste instantie financieel niets op. Pas als het fout gaat, hebben ze een probleem."
Maandag werd bekend dat de gegevens van 200.000 Nederlandse klanten van Basic-Fit zijn buitgemaakt. Het gaat om lidmaatschapsinformatie, naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

