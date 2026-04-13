VS waarschuwen schepen voor aanstaande blokkade

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse krijgsmacht heeft zeevaarders gewaarschuwd voor de aanstaande maritieme blokkade in het Midden-Oosten. Die geldt voor schepen uit alle landen en wordt om 16.00 uur Nederlandse tijd ingesteld in de Golf van Oman en de Arabische Zee, ten oosten van de Straat van Hormuz.

"Elk schip dat zonder toestemming het geblokkeerde gebied binnenvaart of verlaat, kan worden onderschept, omgeleid en in beslag genomen", citeert persbureau Reuters uit de mededeling. "De blokkade zal de neutrale doorvaart door de Straat van Hormuz naar of van niet-Iraanse bestemmingen niet belemmeren."

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde afgelopen weekend aan dat een blokkade zou worden ingesteld bij de Straat van Hormuz. Dat gebeurde nadat diplomatiek overleg met Iran in Pakistan niet tot een doorbraak had geleid. Trump schreef maandag in een ander bericht dat de maatregel dient om schepen tegen te houden die Iraanse havens binnenvaren of verlaten.