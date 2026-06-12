Cyprus: zeker jaar nodig voor optimaal werkend EU-migratiepact

NICOSIA (ANP) - De Cypriotische minister van Migratie, Nicholas Ioannides, verwacht dat de EU "zeker een jaar nodig heeft" voordat het asiel- en migratiepact goed functioneert. Dat zei hij vrijdag bij aankomst in Nicosia, waar het officiële startschot wordt gegeven van het pact waarin strengere en uniforme regels staan voor de screening, beoordeling en verdeling van asielzoekers over de EU. Er is tien jaar over onderhandeld en de lidstaten hadden twee jaar de tijd om alles te implementeren.

Nog steeds zijn niet alle EU-lidstaten klaar met alle voorbereidingen. In een enkel land is bijvoorbeeld het wetgevingstraject nog niet afgerond.

"De inwerkingtreding van het pact vandaag is niet het einde; we beginnen pas", zei Ioannides. "We moeten hard werken om ervoor te zorgen dat het pact toekomstbestendig en functioneel is en een succes wordt. We zijn hier vandaag om te vieren, maar we zijn ons ervan bewust dat we hard moeten blijven werken om onze doelstellingen op migratie te verwezenlijken."