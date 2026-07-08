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De Hond had 'dolgraag' gediscussieerd met Van Dissel

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 12:44
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DEN HAAG (ANP) - Opiniepeiler Maurice de Hond had "dolgraag" over corona gediscussieerd met RIVM-directeur Jaap van Dissel. "Of met wie dan ook van het OMT", zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Tijdens zijn verhoor beklaagde De Hond zich over 'traditionele media' waar volgens hem te weinig ruimte was voor tegengeluid. "Het was Ab Osterhaus of Ab Osterhaus en als hij niet kon kwam Ab Osterhaus", zei De Hond laagdunkend over de invulling van televisieprogramma's. De opiniepeiler heeft geen enkele medische achtergrond, maar noemt zichzelf wel deskundig op het gebied van statistiek.
Traditionele media hebben hier gefaald, stelde De Hond. Daardoor kwamen volgens de opiniepeiler alternatieve kanalen op, waar hij zelf ook te gast was. Daar bestond de wens om in gesprek te gaan met OMT-leden, maar die kwamen volgens De Hond nooit. Zelf plaatste hij artikelen over corona op zijn eigen website, die naar eigen zeggen goed gelezen werden.
De Hond bracht zijn overtuigingen over het coronavirus in onder meer talkshows naar voren met dezelfde stelligheid waarmee hij jarenlang klusjesman ten onrechte Michael de Jong aanwees als dader in de geruchtmakende Deventer moordzaak. Daarvoor werd hij in 2011 onherroepelijk veroordeeld wegens smaad.
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