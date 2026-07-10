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De Jonge: belangrijk dat desinformatie over corona werd aangepakt

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 15:32
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DEN HAAG (ANP) - Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft op meerdere momenten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gewezen op artsen die volgens hem het coronabeleid van het kabinet met misleidende informatie ondermijnden. Hij wilde er zeker van zijn dat dit voldoende werd aangepakt, vertelde hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
De Jonge werd gevraagd naar zijn vermeende bemoeienis met de aanpak van huisarts Rob Elens, die vorige maand door de commissie werd verhoord. Elens kreeg een boete opgelegd omdat hij tegen de regels in coronapatiënten behandelde met middelen waarvan de werkzaamheid niet bewezen was.
"Het is belangrijk dat patiënten uit kunnen gaan van betrouwbare informatie", zo verklaarde De Jonge zijn contacten hierover met de inspectie. "Dat je er met een cocktail van niet bewezen effectieve medicijnen wel zou zijn, dat is natuurlijk niet het verhaal dat mensen moeten onthouden. Want dat is misleidende informatie."
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