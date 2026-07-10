Is je huurwoning ondragelijk heet? Sinds 1 juli kun je huurverlaging afdwingen — zo doe je dat

Nederland verandert in een oven, en voor het eerst is de Huurcommissie bereid om ook klachten uit bestaande woningen serieus te nemen. Dit is wat er per 1 juli is veranderd — en hoe je stap voor stap huurverlaging regelt.

De thermometer tikt door de 30 graden, je slaapkamer voelt aan als een sauna en de ventilator blaast alleen nog maar warme lucht rond. Klinkt bekend? Je bent niet de enige. Steeds meer huurders zitten letterlijk in de knel: hun woning is 's zomers gewoon niet meer leefbaar.

Het goede nieuws: sinds 1 juli 2026 heeft de Huurcommissie de regels aangescherpt. Er ligt nu een tijdelijke beoordelingsmethode waarmee klachten over extreme hitte veel makkelijker beoordeeld kunnen worden — óók voor woningen die al veel langer staan. En dat betekent dat je als huurder een sterkere positie hebt om huurverlaging af te dwingen ( Huurders Ymere ).

In dit artikel leggen we uit wat er precies veranderd is, wanneer hitte juridisch als "gebrek" telt, en welke stappen je concreet moet zetten.

Wat is er per 1 juli 2026 veranderd?

Tot voor kort zat de Huurcommissie klem: voor nieuwbouwwoningen (opgeleverd vanaf 2021) waren er duidelijke normen via de BENG-eisen en de TOjuli-berekening, maar voor bestaande bouw ontbrak een wettelijke toetsingsmethode. Klachten van huurders uit oudere woningen bleven daardoor lange tijd liggen ( Huurcommissie ).

Dat is nu doorbroken. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Tijdelijke beoordelingsmethode voor hitte. De Huurcommissie kan vanaf 1 juli klachten over extreme warmte meenemen bij de beoordeling van gebreken — ook zonder dat er een definitieve wettelijke norm ligt.

Ontbreken van een temperatuurregelaar = gebrek. Wie zijn verwarming of binnentemperatuur niet zelf kan regelen (denk aan blokverwarming zonder individuele thermostaat), heeft nu officieel een gebrek in de zin van het Gebrekenboek (Huurders Ymere).

Aanpassing Gebrekenboek. Beide wijzigingen zijn opgenomen in het geactualiseerde Beleidsboek Gebreken van de Huurcommissie (Huurcommissie Gebrekenboek).

Wanneer is hitte juridisch een 'gebrek'?

Warm weer alleen is niet genoeg. De rechter en de Huurcommissie hanteren twee harde normen om te bepalen of jouw woning te heet is ( Woonbond ):

Norm 1: Nieuwbouw (opgeleverd vanaf 2021)

Hier geldt de TOjuli-norm van 1,2. Wordt die overschreden, dan is er sprake van te hoge binnentemperaturen. De berekening moet volgens NTA 8800 (NEN) gebeuren.

Norm 2: Bestaande bouw (gebouwd vóór 2021)

Hier gebruikt de Huurcommissie de TO-methode (Temperatuuroverschrijding), gebaseerd op GIW/ISSO 2008:

De binnentemperatuur komt meer dan 300 uur per jaar boven de 26,5 °C, terwijl het buiten minstens 6 graden koeler is.

Dat laatste is belangrijk: is het binnen 27 graden en buiten óók 27 graden, dan is er geen sprake van een gebrek. Pas als het binnen structureel warmer blijft dan buiten (buiten dus koeler dan 20,5 °C), telt het mee ( Doe Het Zelf Verhuren ).

Hoeveel huurverlaging kun je krijgen?

Dit hangt af van de categorie waarin het gebrek valt. De Huurcommissie kent drie categorieën ( Beleidsboek Gebreken 2026 ):

Categorie Aard van het gebrek Maximale tijdelijke huurverlaging A Zeer ernstige gebreken tot 20% van de huurprijs B Ernstige gebreken tot 30% van de huurprijs C Overige ernstige gebreken (restcategorie) tot 40% van de huurprijs