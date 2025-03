De Jonge wil dat kabinet vaart maakt met besluit kerncentrales

HILVERSUM (ANP) - Het kabinet moet haast maken met een besluit over de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Dat heeft waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge gezegd in het televisieprogramma WNL op Zondag. Hij sluit zich daarmee aan bij een eerdere oproep van een grote meerderheid in de Provinciale Staten van Zeeland.

De Jonge wees erop dat Zeeland "altijd al de voorkeurslocatie" is geweest voor twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen. Maar er zijn ook andere locaties die mogelijk geschikt zijn en ook daar wordt nu onderzoek naar gedaan. "Daar doet men erg lang over", aldus de voormalig CDA-vicepremier.

Zeeland is nu al "de groene krachtbron van Nederland", zei De Jonge. Er staat al een kerncentrale in Borssele en in de provincie komen ook kabels aan land waarmee stroom van windparken op zee wordt aangevoerd. De nieuwe kerncentrales passen dan ook "prima in Zeeland", vindt hij. "Wij staan er klaar voor, onder voorwaarden."