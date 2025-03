Relieken van doornenkroon en kruis Jezus ontvangen in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een reliekhouder met vermeende fragmenten van de doornenkroon en het kruis van Jezus is plechtig ontvangen in de co-kathedrale basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. De schrijn met een doorn en een stukje hout is vanaf nu te zien in de basiliek.

Volgens de Bijbel stierf Jezus aan het kruis. Voor zijn kruisiging zou hij een doornenkroon op het hoofd gedrukt hebben gekregen als bespotting van zijn bijnaam Koning van de Joden.

Bisschop Jan Hendriks ontving zondagochtend de reliekhouder tijdens een speciale mis in de kerk aan de Prins Hendrikkade in het centrum. De relieken, waar katholieken wonderbaarlijke krachten aan toeschrijven, werden in 1660 gered uit een brandende kerk in Constantinopel (Istanbul) door François Draco Testa en zijn sindsdien in handen van de Testa-familie.

Sinds 1935 stond de schrijn in de Amsterdamse Sint-Agneskerk, maar nu krijgt de basiliek ze in bruikleen.