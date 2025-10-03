Defensie wil veel actiever cyberaanvallen tegengaan

DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat veel actiever worden in het bestrijden van cyberaanvallen. Afwachten kan in deze tijd van geopolitieke spanningen en dagelijkse cyberaanvallen niet meer, staat in de vrijdag gepresenteerde herziening van de cyberstrategie van het ministerie, dat spreekt van een "nieuwe koers".

Er komt "een permanente proactieve cyberinzet om meer offensief tegendruk te geven", staat in het document. "Zo gaat Defensie de aanhoudende cyberaanvallen actief tegen. De krijgsmacht wordt ingezet om militaire cyberoperaties uit te voeren om Nederland te beschermen en bondgenoten te steunen."

De aanpassing is nodig omdat de cyberdreiging steeds groter wordt. Dat betekent niet alleen meer digitale aanvallen, maar ook steeds geavanceerdere. Daarnaast is door het conflict in Oekraïne ook duidelijk geworden wat cyber in een oorlogssituatie betekent, voor zowel het slagveld als de samenleving. Ook is de afschrikking in dit domein te beperkt, vindt het ministerie.

'Onvermijdelijk'

De maatschappij wordt digitaal steeds afhankelijker. Al jaren waarschuwen inlichtingendiensten voor cyberspionage. Daarbij richt Rusland zich op bijvoorbeeld de kritieke Nederlandse infrastructuur en China probeert vooral kennis te stelen. Het is volgens Defensie "onvermijdelijk geworden dat we militaire cybercapaciteiten inzetten om ons digitaal veilig te houden".

Met de nieuwe tactiek kan de krijgsmacht eerder ingrijpen bij een dreiging. In plaats van af te wachten hoe die zich ontwikkelt, kan Defensie straks al bij de voorbereiding ingrijpen. "Reactieve maatregelen zijn niet meer voldoende om Nederland tegen kwaadwillende cyberactoren te beschermen", aldus Defensie.

Offensieve inzet

"Met deze strategie kiezen we dus voor een meer offensieve inzet. Ook investeren we in de benodigde mensen en capaciteiten. Alles erop gericht om ons digitaal veilig te houden", zegt demissionair VVD-minister Ruben Brekelmans over de nieuwe strategie.

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD pleitten recent in de Kamer voor vaker terugslaan in de hybride oorlog die Rusland voert. Erik Akerboom (AIVD) zei dat de kosten voor de daders omhoog moeten "zodat iemand het niet nog een keer doet". Peter Reesink van de MIVD stelde dat Nederland bereid moet zijn om te escaleren.