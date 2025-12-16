Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

De Tweede Kamer wil dat er een transparantieverplichting komt over het privébezit van het koninklijk huis. De Kamer wil ook dat uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis evenveel belasting gaan betalen als alle andere Nederlanders. Daarvoor moet de grondwet worden aangepast.

Voor het openbaar maken van de bezittingen van het koninklijk huis noemde indiener SP-Kamerlid Sandra Beckerman Spanje als voorbeeld. Het kabinet moet nu met voorstellen komen om dit voor elkaar te krijgen.

Eerdere moties over belasting voor leden van het koninklijk huis voerde de regering niet uit, schrijft Laura Bromet (GroenLinks-PvdA). Daarom heeft zij weer een motie ingediend waarin staat dat leden van het koninklijk huis ook belasting moeten gaan betalen.

Verder wil de Kamer dat de uitkering van de koning minder snel stijgt, maar dat de stijging wordt gelijkgetrokken met de cao-lonen.