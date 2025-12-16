ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 16 december 2025 om 16:20
bijgewerkt om dinsdag, 16 december 2025 om 16:33
IMG_2836
 De Tweede Kamer wil dat er een transparantieverplichting komt over het privébezit van het koninklijk huis. De Kamer wil ook dat uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis evenveel belasting gaan betalen als alle andere Nederlanders. Daarvoor moet de grondwet worden aangepast.
Voor het openbaar maken van de bezittingen van het koninklijk huis noemde indiener SP-Kamerlid Sandra Beckerman Spanje als voorbeeld. Het kabinet moet nu met voorstellen komen om dit voor elkaar te krijgen.
Eerdere moties over belasting voor leden van het koninklijk huis voerde de regering niet uit, schrijft Laura Bromet (GroenLinks-PvdA). Daarom heeft zij weer een motie ingediend waarin staat dat leden van het koninklijk huis ook belasting moeten gaan betalen.
Verder wil de Kamer dat de uitkering van de koning minder snel stijgt, maar dat de stijging wordt gelijkgetrokken met de cao-lonen.
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

Loading