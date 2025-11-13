Deltacommissaris: ga nu al in gesprek over toekomst waterbeheer

BREDA (ANP) - Nederland moet nu al kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om grote waterbeschermingsprogramma's zoals de Deltawerken in de komende jaren uit te voeren. Die boodschap gaf Deltacommissaris Co Verdaas op het jaarlijkse Deltacongres in Breda. Volgens Verdaas moeten grote keuzes worden gemaakt over het waterbeheer, maar is het ook noodzakelijk dat daarvoor genoeg menskracht is en dat de wetgeving daarop aansluit.

De onafhankelijke regeringscommissaris vroeg zich in zijn toespraak af of Nederland weer een project zoals de Deltawerken zou kunnen realiseren. "Volmondig ja, want alles wijkt voor zo'n existentiële dreiging, maar tegelijkertijd komt dat heel snel dichterbij. Het jaar 2070 is ver weg. Maar als je het hebt over de kennis, kunde, handjes en financiering, dan vraagt dat om veel meer dan alleen een plan. Daar moeten we ruim op tijd mee beginnen."

Verdaas stelde dat overheden en politici niet te lang moeten wachten om te bespreken of de regels en wetten nog aansluiten op grootschalige waterprojecten. "Ook daar moeten we tijdig het gesprek over aangaan, zonder dat we het politiseren en gaan kijken waar het een onsje meer of minder kan." De Deltacommissaris onderstreepte dat aan andere maatregelen gedacht moet worden om de uitdagingen in het waterbeheer het hoofd te blijven bieden. Bijvoorbeeld verzilting in het kustgebied. "Die gaat toenemen en dat kunnen we niet stoppen. Dat is geen leuke boodschap."

Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) riep de circa 1400 aanwezigen in het Chassétheater op meer praktisch geschoolde mensen naar de watersector te krijgen. "Daar ligt een uitdaging, want anders kunnen we al die plannen voor de toekomst niet realiseren."