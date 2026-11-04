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Democraat James Talarico wint Senaatszetel Texas

Samenleving
door anp
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AUSTIN (ANP) - De Democraat James Talarico heeft de Senaatszetel van Texas gewonnen die dinsdag op het spel stond bij de midtermverkiezingen, voorspellen NBC News en CNN. Dat maakt hem de eerste Democraat die dit lukt sinds 1988. De verkiezing in Texas kreeg veel aandacht, omdat het erg spannend was tussen Talarico en de Republikein Ken Paxton. Het betekent ook veel dat Democraten de conservatieve staat hebben weten te winnen, die politiek gezien erg belangrijk is.
Zowel Talarico als Paxton hebben veel geld in hun campagne gestopt. Talarico kreeg veel geld uit vooral kleine donaties. Deze zomer sleepte hij 64 miljoen dollar (57 miljoen euro) binnen, de grootste opbrengst in die periode ooit voor een senaatskandidaat. Paxton kreeg nog meer financiële steun, maar dan van grote Republikeinse sponsoren, zoals Elon Musk.
Talarico wist in de aanloop naar de verkiezingen veel populariteit te vergaren. Hij maakte duidelijk dat hij niet wil dat mensen tegen iets stemmen, maar juist voor iets. Hij focuste in speeches op eenheid, in plaats van de strijd tussen Democraten en Republikeinen. Ook benadrukte hij dat hij als Democraat in Texas al veel moest samenwerken met Republikeinen om zijn voorstellen erdoorheen te krijgen.
Paxton genoot de steun van president Donald Trump. Hij was minister van Justitie in Texas, maar kreeg in 2023 te maken met een afzettingsprocedure. Hij werd beschuldigd van ambtsmisbruik om een politieke donateur te beschermen. Uiteindelijk werd Paxton niet uit zijn ambt gezet.
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